Il peggior incubo del consumatore di telefonia fissa o mobile? L'aumento improvviso, unilaterale e poco trasparente del proprio gestore. Tecnicamente nota come rimodulazione, è una pratica antipaticissima e ovviamente odiata dai consumatori. Ma anche un momento per la concorrenza di infilarsi con offerte concorrenziali. Ma Tim, Vodafone e Wind Tre, spesso nell'occhio del ciclone per aumenti inaspettati, questa volta non c'entrano nulla. A paventare gli aumenti, stavolta completamente inventati, sono call center furbi e senza scrupoli. Ed eccovi servita la truffa che molti utenti stanno segnalando alla redazione di UpGo.news attraverso i nostri canali sociali. State attenti, condividete

Ma cosa succede? I falsi call center tornano nuovamente all’attacco con il più tradizionale stratagemma: i falsi aumenti sulle tariffe, con tanto di presunte rimodulazioni ai contratti.

La vicenda è emersa nelle ultime ore grazie alle prime segnalazioni sui nostri canali social dei clienti Vodafone, seguite poco dopo anche dagli utenti appartenenti ad altri operatori TIM e Wind Tre.

Come funziona la truffa telefonica?

Il modus operandi adottato da questi falsi call center è davvero molto semplice, e come sempre anche particolarmente efficace a trarre in inganno i clienti che, inconsapevolmente assecondano la loro richieste.

Grazie alle segnalazioni degli utenti apprendiamo che i falsi operatori cercano di mettere in guardia gli utenti menzionando delle rimodulazioni (apparentemente imminenti) decisamente onerose rispetto al loro attuale contratto su rete fissa.

Ai poveri clienti viene di conseguenza proposta la possibilità di cambiare gestore telefonico introducendogli una promozione più appetibile rispetto a quella attualmente sottoscritta con l’operatore corrente. Oltre a questi vantaggi, che possono essere decisamente appetitosi, la frode telefonica garantisce addirittura un recesso gratuito per eventuali modifiche contrattuali.

Manlio Arnone, il presidente dell’unione dei consumatori, aveva proprio lanciato in questi giorni l’allarme per le numerose segnalazioni di truffe telefoniche in Sicilia.

Chiamano le persone e si presentano come rappresentanti dell’Unione consumatori in Sicilia e consigliano di cambiare operatore telefonico, precisando che non ci sarebbero costi per la disattivazione. In particolare sono stati contattati i clienti di Vodafone, anticipando un presunto aumento delle tariffe, li invitano a passare ad altro operatore o Telecom o Fastweb, un passaggio invece ha avuto un addebitamento dei costi di disattivazione in bolletta.

Arnone poi prosegue:

Che nel settore vi fossero parecchie truffe telefoniche era fatto a noi già noto, ma che addirittura si abusasse della nostra immagine e del nostro nome ancora questa ci mancava, invitiamo gli utenti a segnalarci casi analoghi attraverso il nostro sito

Come tutelarsi

Il nostro consiglio nei confronti di queste truffe è quello di segnalare immediatamente la telefonata ricevuta da questi falsi call center al servizio clienti del proprio gestore telefonico, magari chiedendo informazioni sulle rimodulazioni, segnalando nel caso il tentativo di frode.

Altro dettaglio assolutamente importante, nel caso in cui si ricevano telefonate da questi call center, è evitare di rispondere ai loro questionari che vi inviteranno a rispondere “Si” o “No”. Nella maggior parte dei casi queste conversazioni sono soggette a potenziali registrazioni utilizzate successivamente a discapito degli utenti per la formulazione di contratti non richieste. Ai fini della normativa corrente infatti, anche un sì telefonico registrato è sufficiente per vincolarsi contrattualmente.

Ricordiamo inoltre che l’AGCOM permette agli utenti di tutelarsi bloccando qualsiasi telefonata con fini commerciali grazie all’iscrizione al registro delle opposizioni.

