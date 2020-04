Come sempre cerchiamo un po’ di farci portavoce dei desiderata della nostra community online. E in questi giorni, attraverso il Canale Telegram 4Fan.it abbiamo lanciato un nuovo sondaggio chiedendo: cosa dovrebbe fare secondo te Iliad in questo momento?

Stanno rispondendo come sempre in tantissimi. Nel momento in cui pubblichiamo questo nuovo articolo il sondaggio ha avuto più di 1400 risposte. Ed ecco cosa pensano gli iliaders in questo momento.

Ma ora andiamo avanti con le news di oggi: meglio avere più giga o meglio chiedere ad Iliad un esordio quanto prima nella telefonia fissa? In uno dei momenti più difficili per la nostra comunità nazionale, gli utenti, chiusi in casa, cosa desiderano dall’operatore più conveniente e dinamico del mercato?





Come vedete, davvero in tantissimi preferirebbero a stretto giro un aumento di giga nel loro profilo. Richiesta che ovviamente cercheremo di riportare al team Iliad sempre in ascolto.

Lo stesso desiderio emerge dalla discussione del Forum Iliad appositamente creata nella quale è stato chiesto: le misure per l’emergenza coronavirus messa in atto da Iliad sono sufficienti? Ecco il link alla discussione, alla quale potete partecipare senza bisogno di alcuna iscrizione. Anche in questo caso gli utenti hanno sottolineato l’importanza di avere più giga in questo momento difficilissimo di prolungata quarantena.

Connettersi con amici, parenti ma anche per fare smart working e continuare a svolgere la propria professione è fondamentale. Ma è altrettanto importante tutelare la stabilità delle reti, come abbiamo scritto più volte qui su UpGo.news.

Ed infatti proprio in queste ore l’autorevole osservatorio NPerf ha diffuso la propria analisi che analizza le prestazioni delle diverse reti mobili del Paese. Chi ha subito più degli altri il peso della saturazione dovuta alla quarantena?

Malissimo Tim e Vodafone, con reti che hanno sofferto una forte flessione nelle prestazioni. Reggono invece bene il colpo Iliad ma anche WindTre che tutto sommato restano stabili nella qualità del servizio offerta.

Insomma, offrire più giga possibili nelle tariffe è oggi sicuramente indispensabile. A patto però che le reti non crollino o si intasino a tal punto da rete il servizio inutilizzabile.

Ma come sempre, spazio ai vostri commenti al termine di questo nostro post di oggi. Voi cosa ne pensate? Iliad può fare davvero di più? E cosa ne pensate di questo abbassamento vertiginoso della qualità delle reti Vodafone e Tim?

Usate lo spazio commenti per dire la vostra. L’intero report di NPerf lo trovate a questo link.