Kena Mobile all’attacco di Iliad in queste ore con un’offerta davvero bomba. Con l’offerta Kena Flash Maggio 2020, il b-brand di TIM prova ad intercettare i tanti clienti passati a Iliad (ad oggi più di 5milioni). Si tratta di una delle offerte più generose mai fatte nella storia della telefonia mobile in Italia. Volete saperne di più? Continuate a leggere il nostro post.

Minuti illimitati ed sms illimitati, ovviamente ed una valanga di giga. Ben 100. Al costo eccezionale di soli di 9,99 euro al mese. Offerta a tempo, valida solo per oggi ma che, si dice, possa essere ripresentata ancora nelle prossime settimane.

Operator attack Kena contro Iliad

In gergo è definito operator attack. Ovvero di una battaglia commerciale diretta specificatamente ai clienti di un singolo gestore. In questo caso Iliad. Per aderire alla promo bisogna infatti essere clienti del quarto operatore mobile. Sono compresi comunque anche alcuni piccoli MVNO (ma evidentemente, fuori dai giochi, come sempre, quelli ospitati sulla stessa rete TIM. Ma non solo).

Kena Mobile continua a tenere però al riparo anche l’altro b-brand, teoricamente concorrente, ho.Mobile. I clienti del gestore low cost di Vodafone non possono aderire all’odierna promozione. Fatto questo che si sta ripetendo nei mesi e che segna evidentemente una prolungata e non tanto auspicabile tregua tra i due colossi Tim e Vodafone.

Già mesi fa, anche dai piani alti di Iliad, erano arrivati avvisi sulla possibile eccessiva vicinanza tra Vodafone e Tim, a seguito del mega affare InWit. Le due storiche compagnie hanno messo insieme gran parte dei siti trasmissivi, unificando le infrastrutture per la copertura sotto un unico grande cappello. Una joint venture tecnica che però non deve aver ricadute sulla libera concorrenza.

E quindi perché rivolgere le promozioni più aggressive di Kena Mobile solo ai clienti di Iliad e non a quelli di ho.Mobile?

A voi le valutazioni. Fatto sta che si tratta di un’offerta davvero molto molto aggressiva. I clienti Iliad si lasceranno sedurre dalla proposta di Kena Mobile?

