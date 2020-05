Iliad inaugura il suo primo gioco a premi. E lo fa in occasione di una giornata speciale, quella di oggi, nella quale si festeggia il secondo compleanno del gestore. Come riportato in anteprima da 4Fan.it la sorpresa che nelle scorse ore il gestore aveva annunciato, riguarda un gioco a premi a puntate. I clienti potranno vincere un iPhone 11 scoprendo un codice misterioso i cui indizi saranno svelati ogni giorno, alle 12, per i prossimi 6 giorni.

E non abbiate paura di perdere le stories di Iliad dei prossimi giorni. Se volete vincere l’iPhone messo in palio dal gestore, potete seguire anche i nostri canali Telegram dove rilanceremo le stories prodotte dal team creativo Iliad. Così giocare e vincere sarà ancora più facile.

Delusi o felici del regalo?

Come in altre circostanze simili, alla fine ognuno alimenta un po’ le proprie aspettative in queste occasioni. Anche troppo. E come abbiamo avuto modo di raccontare nel post di ieri di UpGo.news, c’era chi si aspettava un nuovo piano tariffario dirompente da 100 giga. O chi, anche giustamente, attendeva l’attesa implementazione del cambio piano. E poi c’è l’attesissima telefonia fissa targata Iliad.

La sorpresa invece è più giocosa e forse per qualcuno più piccolina. Fatto sta, e questo è doveroso dirlo, che il regalo vero è Iliad stessa ed è un regalo fatto a tutto il mercato italiano. Si può essere ammiratori, clienti o meno. Ma sarebbe disonesto non notare l’importante impatto apportato da Iliad al libero mercato.

Con tariffe iper-competitive Iliad ha costretto anche gli altri a rivedere sensibilmente i prezzi e il quantitativo di giga offerti. Con Iliad, questo è un po’ il riassunto di questi due anni intensi, ci hanno guadagnato tutti, alla fine. Anche quelli che non sono passati a Iliad. Quindi, auguri sinceri a questo gestore.

E auguri un po’ anche a noi che sulle pagine di UpGo.news seguiamo Iliad fin dal primo istante di vita, continuando a raccontarvi quotidianamente novità e retroscena.

Iliad Quiz. Avete già giocato?

Ora è il momento delle vostre considerazioni e, perché no, dello scambio degli auguri. Cosa ne pensate di questo compleanno e, più in generale, cosa ne pensate di questi due anni di Iliad? Rispondete qui sotto, nell’apposito spazio commenti.