Come controllare i consumi della propria sim Iliad, verificando le soglie e i dettagli del traffico. E’ disponibile online la nuova App Gratuita UpGo.news, con all’interno “MONDO ILIAD”, l’offerta di contenuti appositamente pensati per i clienti del quarto operatore mobile. Controllare i consumi è quindi ancora più facile, effettuando il download dal Google Play Store a questo link.

Completamente rinnovata l’applicazione UpGo.news consente da oggi l’accesso al “Mondo Iliad“, lo strumento più semplice e veloce per accedere al controllo totale dei propri consumi con una sim Iliad.

Consumi Iliad e le altre funzionalità

Con l’app UpGo.news è possibile utilizzare la scorciatoia per l’accesso diretto all’Area Personale Iliad. In assenza di un’app ufficiale di Iliad, si tratta del modo più comodo per avere comunque sul proprio telefonino uno strumento di rapida consultazione.

L’accesso diretto, lo ricordiamo, funziona esclusivamente grazie al sito Iliad al quale l’applicazione si connette e per non dover inserire ogni volta username e password è sufficiente collegarsi restando sotto copertura diretta Iliad (quindi disattivando il wifi).

Da Mondo Iliad dell’app UpGo.news però, è possibile anche accedere al nostro sistema interno di Speed Test e verificare in ogni momento, grazie al ricco database di Lte Italy, la copertura proprietaria del gestore Iliad.

Stiamo parlando delle antenne Iliad installate e totalmente indipendenti da quelli di WindTre. Grazie all’accesso dall’app, è possibile verificare se nella zona in cui ci troviamo è a disposizione un’antenna Iliad, controllando così se si è sotto rete proprietaria.

Notifiche push con le novità dal mondo Iliad

Scaricando la nostra app, si avrà anche accesso al mondo di contenuti del network UpGo.news. Telefonia e tante tante news e post sempre nuovi su Iliad, il quarto operatore mobile italiano, ormai prossimo allo sbarco anche nella telefonia fissa con offerte sicuramente esplosive.

Le principali notizie, vengono inviate attraverso Notifiche Push direttamente sullo smartphone Android. Così da essere sempre sicuri di conoscere tutte le novità principali.

Come sempre, resta importante per la nostra redazione il vostro feedback. Quindi, se avete suggerimenti per migliorare la nostra applicazione o volete inviarci un messaggio di incoraggiamento, fatelo nei commenti qui in basso. Il nostro team legge tutti i vostri interventi ;-).

