Torniamo qui su UpGo.news a parlare di Iliad con alcuni interessanti aggiornamenti. In questi giorni il quarto operatore mobile ha fatto parlare nuovamente di sé per l'arrivo sullo store online, al sito ufficiale www.iliad.it, sezione Smartphone, degli ultimissimi gioielli di casa Apple presentati proprio di recente.

Se volete scoprire tutte le informazioni e i dettagli su come acquistare uno dei device targati Apple, potete cliccare questo link. I nuovi melafonini dopo la fase preordine sono invece ora disponibili alla spedizione immediatamente, mentre per coloro che hanno fatto il preordine li riceveranno nei prossimi giorni.

Al momento risultano non disponibili l’iPhone 11 Pro versione Max e l’iPhone Xs, gli altri sono ancora a vostra disposizione ma forse conviene affrettarsi perché abbiamo l’impressione che non ci siano molti pezzi disponibili.

LA RETE PROPRIETARIA

Come sempre qui su UpGo.news cerchiamo di darvi aggiornamenti costanti sull’avanzamento della rete proprietaria Iliad. Ebbene ad oggi risultano attivi oltre 800 impianti distribuiti in diverse zone in Italia.

Nel Nord Italia ad oggi risulta la maggiore concentrazione di impianti nelle zone di Milano, quindi Bologna e Venezia per scendere via via verso il Centro e anche alcune (ancora poche) zone del Sud Italia.

Nel centro e sud Italia oltre alla Capitale, l’area del barese è la seconda per numero di impianti attivi, seguita da Napoli. In Sicilia il numero di impianti raggiunge quota 30.

Nel giro di poche settimane le nuove attivazioni sono state tantissime segno che i lavori procedono a ritmi piuttosto sostenuti nonostante, come vi abbiamo riportato più volte in precedenza, i vari blocchi e rallentamenti concentrati soprattutto in piccoli comuni.

LA RETE COMMERCIALE

Mentre la rete mobile proprietaria prosegue a gonfie vele, prosegue anche l’espansione della rete commerciale tra nuove Simbox installate in altrettanti grandi centri commerciali, oltre alla loro presenza negli store ufficiali Iliad e in alcuni atenei italiani.

Intanto sono in via di smantellamento le simbox installate in modalità provvisoria su una serie di stabilimenti balneari che ormai chiusi dopo la fine della stagione estiva, non hanno più motivo di esistere.

L’installazione delle Simbox iliad anche sulle spiagge italiane si é rivelata un’ottima strategia commerciale per rendere accessibile a quanti si trovavano al mare questa estate e magari gli girava la voglia di acquistare una sim Iliad e provare finalmente il nuovo operatore telefonico.

Le simbox installate sulle spiagge si trovavano per la precisione in Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.

In linea generale in totale attualmente sono oltre 240 le Simbox installate in tutta Italia da cui è sempre possibile attivare le seguenti offerte commerciali:

iliad Giga 50 (con minuti e SMS illimitati e 50 Giga a 7,99 euro al mese);

(con minuti e SMS illimitati e 50 Giga a 7,99 euro al mese); iliad Giga 40 (con minuti e SMS illimitati e 40 Giga a 6,99 euro al mese);

(con minuti e SMS illimitati e 40 Giga a 6,99 euro al mese); iliad Voce (con minuti e SMS illimitati e 40 MB a 4,99 euro al mese).

L’operatore sta però pubblicizzando in televisione sempre e comunque soltanto la Giga 50 a 7,99 euro al mese per sempre, per davvero ma le altre due offerte sono sempre valide e disponibili.

Vi ricordiamo che al momento dell’acquisto c’é da sostenere il costo una tantum per la nuova sim di 9,99 euro compreso anche di attivazione a cui poi aggiungere il costo del primo mese di offerta prescelta.

Sei nuovo del mondo Iliad e vuoi leggere la nostra dettagliata recensione sui servizi Iliad?

OFFERTE DI LAVORO

Proseguono quasi senza sosta anche le ricerche di posizioni lavorative da occupare in iliad, potete come sempre e tutte le volte che lo desiderate consultare le offerte di lavoro disponibili sul sito corporate.iliad.it alla sezione Lavora con noi.

Proprio in questi giorni infatti, risultano ancora disponibili nuove posizioni aperte per la sede di Milano. Due sono le nuove offerte di lavoro che riguardano nello specifico un Community Manager Junior e un Software Engineer.

Il mondo Iliad quindi é sempre in movimento e sempre in evoluzione. Ora, come è evidente, la priorità è la rete tutta nuova e indipendente da Wind Tre.

Il mondo Iliad quindi é sempre in movimento e sempre in evoluzione. Ora, come è evidente, la priorità è la rete tutta nuova e indipendente da Wind Tre.

Per oggi da UpGo.news è tutto.