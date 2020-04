Una notizia positiva per chi intende passare ad Iliad. Il quarto gestore mobile, stando a quanto ci hanno riportato diversi lettori, avrebbe affidato buona parte delle proprie spedizioni a PosteItaliane, riducendo enormemente i tempi di attesa (anche in questi giorni difficili di lockdown).

Nessun stop quindi alle portabilità con Iliad. Anzi, il quarto gestore mobile accelera e cambia partner per quanto riguarda la consegna delle sim card. Noi lo abbiamo già scritto in altri post precedenti. In questi momenti Iliad va alla grandissima, complice proprio la fame enorme di connettività degli italiani chiusi in casa.

Se volete vedere le offerte Iliad aggiornate potete visitare la pagina aggiornata qui su UpGo.news.

Quindi non solo le spedizioni di Iliad non si fermano ma migliorano. Il quarto operatore avrebbe concluso la collaborazione con Nexive che, stando a quanto testimoniato da tantissimi neo-clienti, registrerebbe diversi disservizi in tutto il Paese, con ritardi troppo frequenti.

Resta invece, come riportato anche da 4Fan.it, la spedizione della sim card anche con Bartolini – BRT. Partner che invece fino ad ora si è mostrato piuttosto efficiente.

Scampato definitivamente il pericolo del blocco delle portabilità in tutto il Paese e per tutti i gestori. La proposta proveniva dalla Lega e prevedeva l’estensione dei limiti del Cura Italia anche al campo della telefonia.

Fortunatamente, questa volta, è prevalso il buon senso. Anche preso atto che ormai, per Iliad ma anche per tutti gli altri operatori telefonici, esistono protocolli per la stipula di contratto e portabilità, interamente online. E quindi senza la necessità di alcun contatto con il corriere espresso.

Se volete ricevere e leggere prima degli altri, le altre notizie su Iliad e sul mondo telco, scaricate gratuitamente la nostra applicazione dal Google Play Store. Cliccate sul banner qui sotto.