Se vi dicessero che potete evitarvi la coda in posta sareste felici? Probabilmente sì, per questo oggi vi parliamo di un servizio web alternativo, cioè la posta di letterasenzabusta.com, utilizzabile anche tramite app. Di cosa si tratta? Leggete la nostra recensione per scoprirlo, e saprete anche se fa per voi.

Cos’è LetteraSenzaBusta?

Cosa è LetteraSenzaBusta? Si tratta di è un’azienda italiana operante dal 2016, che si prefigge l’obiettivo di diventare l’ufficio postale online numero 1: dovete inviare un Telegramma, dei fiori, una Raccomandata Senza Busta, una lettera con Prioritaria Gold o inviare una disdetta Certa? Bene, questi sono solo alcuni dei servizi offerti dall’app e dal sito: nello specifico, con Telegramma LowCost potrete inviare brevi messaggi urgenti senza spostarvi dal luogo in cui vi trovate.

Coi suoi 10.000 Mi Piace alla pagina Facebook, LetteraSenzaBusta è certamente un servizio conosciuto e apprezzato, pubblicizzato tempo fa anche in TV attraverso lo spot “Riposa in Fila? Meglio di No!”, visibile sul web e in televisione su SKY).

Inoltre, tutti i servizi di LetteraSenzaBusta sono stati valutati dagli avvocati di Codacons e Comitas, oltre che dai Tecnici informatici della Markonet, per individuare eventuali criticità, analizzando soprattutto l’ottica legale, la trasparenza e la correttezza con il consumatore: per questo LetteraSenzaBusta è valutato come “OK Sito Affidabile”.

Ma è tutto qui? No, la nostra analisi vi rivelerà una grande moltitudine di servizi, tutti innovativi, sicuri e utili. Facili da usare? Anche. Ecco come funziona questo sito e la relativa app.

LetteraSenzaBusta: tutti i servizi

Il servizio Raccomandata 1 per la consegna veloce delle Raccomandate Senza busta è attivo fin dal 2018: bastano 1 o (massimo) 2 giorni lavorativi per ottenerne il recapito. Inoltre, è degno di nota un altro esclusivo servizio chiamato Telegramma Floreale: grazie a questa idea potrete inviare fiori a domicilio in giornata in tutta Italia. La chicca? L’avviso in tempo reale dell’avvenuta consegna.

Tra i servizi principali c’è poi la classica Prioritaria Gold, la posta prioritaria con esito di consegna, per spedire lettere cartacee (massimo 88 pagine) in Italia e all’estero: il servizio Esito di Consegna e il Tracking Online sono gratis!

Tra i servizi che vi semplificano la vita c’è anche la Raccomandata Senza Busta con più fogli (massimo 45 pagine), e anche il Fax Gratis: per inviarlo non servono apparecchi, ma potete fare tutto online. In più potete usufruire del servizio automatico di rinvio, che effettua fino a 10 tentativi ogni 4 minuti in totale autonomia, liberandovi così dalla ripetizione della procedura fallita e dalle conseguenti perdite di tempo.

C’è anche il servizio di Raccomandata Anticipata via PEC: in cosa consiste? Nella possibilità d’inviare una copia digitale della raccomandata senza busta cartacea, direttamente alla casella di Posta Elettronica Certificata del destinatario; lo stesso principio è valido per il servizio Raccomandata Anticipata via FAX.

Da molto tempo è poi disponibile l’utile servizio di marcatura online (definito numero 1 in Europa) Data Certa Online: a cosa serve? Ad apporre data e ora certa ad atti, contratti o altri documenti importanti, rendendoli opponibili a terzi e annullando i rischi di retrodatazione. Una bella comodità perché vi evita di rivolgervi al pubblico ufficiale in comune, notaio o Agenzia delle Entrate.

Attenzione: la Raccomandata Senza Busta è incontestabile, visto che il mittente non potrà dire di aver ricevuto una busta vuota o dei fogli bianchi. Inoltre, grazie al Timbro Digitale Secure Paper (adottato anche dal Ministero dell’ Economia e Finanze, INPS, Istituto Poligrafico della Zecca di Stato e molti comuni italiani) la validità giuridica del documento informatico e del suo contenuto una volta stampato su carta sono intoccabili.

Ma ora che avete scoperto i servizi, passiamo a spiegarvi il modo per utilizzarli: sito e app LetteraSenzaBusta.

Come funziona l’app di LetteraSenzaBusta?

Uno dei punti di forza dell’app e del sito sta proprio nella loro facilità d’uso e nella sicurezza.

Nello specifico, l’applicazione è disponibile per dispositivi Android e iOS: una volta scaricata scoprirete in pochi istanti le varie funzionalità proposte e potrete scegliete il servizio postale online più adatto a voi. Cliccando sulle varie icone potete anche schiarirvi le idee, leggendo dettagli utili, funzionamento, tempi di consegna e costi (leggete sotto come pagare).

Prima di tutto, dovete registrarvi al servizio seguendo le istruzioni, poi iniziate con facilità scrivendo direttamente il testo della lettera tramite il semplice editor di testi online, oppure allegate un file già pronto.

Potete usufruire dei diversi esempi per scoprire come nascondere il mittente, mostrarlo, inserire il vostro logo personalizzato o un’immagine; inoltre è possibile inviare la stessa lettera a più destinatari agendo in contemporanea.

Sono disponibili anche diversi moduli di disdetta e recesso già pronti da compilare, utili per disdire contratti standard come quelli per la fornitura di energia elettrica, gas o abbonamenti di pay tv, linee telefoniche fisse e mobili, adsl, carte di credito, riviste, palestre, eccetera.

Se si tratta di una Raccomandata dovete solo firmarla con il dito, direttamente sullo schermo: e gli allegati? Facilissimi da aggiungere, grazie all’app e le foto scattate direttamente con smartphone o tablet.

L’ordine si perfeziona infine con il pagamento: da questo momento, entro 12 ore la vostra raccomandata viene stampata, sigillata (senza busta) e spedita al destinatario. Come? Tramite gli operatori postali SailPost e Poste Italiane.

Potete scoprire se è andato tutto bene? Riceverete una notifica push sull’app quando la raccomandata viene consegnata. Allo stesso modo potete visionare anche l’ eventuale ricevuta di ritorno firmata dal destinatario.

Metodi di pagamento e campagne

Tra i metodi di pagamento disponibili su LetteraSenzaBusta.com trovate tutti quelli più diffusi, per cui il servizio è molto utile e facile da usare. Oltre a Paypal, carta di credito (Stripe) e bonifico bancario (Sofort), potrete anche pagare in Bitcoin.

Ci sono anche 2 campagne attive per guadagnare: la prima è la classica modalità “Porta un amico in LetteraSenzaBusta”, che vi rimborserà al 100% l’ordine effettuato invitando un amico tramite SMS (se completa un ulteriore acquisto).

Inoltre è disponibile il programma di affiliazione Mr Postman, dedicato alla corrispondenza online, per chi possiede un profilo social (Facebook, Twitter e altri) o gestisce un sito web o un blog. Come funziona? Dovrete inserire il link pubblicitario sul profilo, sito web o blog e potrete guadagnare soldi per ogni cliente che spedisce online attraverso il servizio.

Le opinioni su LetteraSenzaBusta.com

Il servizio di posta online di LetteraSenzaBusta vi offre l’ufficio postale nel palmo della mano: potete quindi risparmiare tempo e fatica, ma anche soldi, visto che non avete più bisogno di grandi forniture di toner, carta e buste da lettera.

Inoltre, cosa non da poco, guadagnate anche un certo senso di libertà, visto che potete facilmente spedire da qualunque luogo, anche dall’ estero o in vacanza.

La nostra opinione conclusiva è quindi che LetteraSenzaBusta (a conti fatti) offre un servizio utile, chiaro, economicamente interessante. Per la sua utilità è decisamente consigliabile a chi non può uscire di casa, a chi lavora senza collaboratori, a chi spedisce una tantum e torna utile nei periodi di restrizioni o in cui gli uffici postali tradizionali sono chiusi. Comodo.